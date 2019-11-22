Lider bugün Düzce’de

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde zirvede bulunan ve hızla Efeler Ligi’ne yol alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımımız, bugün Düzce’de sahaya çıkıyor. 6 maçta 5 galibiyet 1 yenilgisi bulunan ve zirvede yer alan temsilcimiz koşar adım şampiyonluğa giderken, bugünkü rakibi Düzce Belediye ise 12 puanla zirveyi kovalıyor. Bu maç son derece büyük önem taşıyor. Afyon deplasmanında kaza yaptıktan sonra geçen hafta kendini toparlayan ekibimiz, bugünkü maçı da alarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Maç 13.00’te başlayacak. Diğer maçlar da bugün oynanacak.