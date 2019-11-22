İzmitli özel sporcu Portekiz’de Türkiye’yi temsil edecek

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri’ne bağlı Down Cafe personeli Talha Ahmet Erdem, 28-30 Kasım 2019 tarihlerinde Portekiz-Guimaraes Dünya Judo Şampiyonası’na katılmak için Milli Takımla birlikte yola çıkıyor. İzmit Belediyesi’ni ve Türkiye’yi temsil edecek olan 23 yaşındaki Ahmet Talha Erdem, Nisan ayında da Antalya da Özel Olimpiyatlara katılacak.

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Türkiye’yi Portekiz-Guimaraes Dünya Judo Şampiyonası’nda temsil edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Talha Ahmet Erdem, “Bir süredir judo yapıyorum. Kademe kademe kendimi geliştirdim. Önümüzdeki hafta Dünya Şampiyonası var. Portekiz’de olacak. O yarışmaya katılacağım. Nasip olursa altın madalya alıp döneceğim. Türkiye Bayrağını temsilen gidiyorum. Bana inandıkları ve destekledikleri için aileme ve İzmit Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.