1.Küme Futbol A ve C’de sıcak cumartesi yaşanıyor

Dün akşam gazetemiz baskıya girerken A ve C Grubu’nda 2 maç oynandı ve perde açıldı. A Grubu’nda 22 puanla lider Derincespor AŞ evinde son sırada henüz puanı bulunmayan Çerkeşlispor’u konuk edecek. Derince Suni Çim’deki maç 15.00’te başlayacak. İzmit Yeni Mahalle-Çayırova Fatihspor takımları ise İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaşacak. Bu müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Arslanbey GB ile Gölcük Şirinköy ise Arslanbey Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak maçta kozlarını paylaşacak. Bugün bir başka maç ise Cephanelik Stadı’nda Bekirderespor ile geçen hafta devrim yapan İzmit Sanayispor arıasında oynanacak. Bu karşılaşma da saat 18.00’de başlayacak. Kandıra GB spor-Çayırtepe Gençlikspor maçı Kandıra Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak. Arslan Kulaksız’da ise Başiskele BLD. spor ile Uzuntarla BLD. spor karşı karşıya gelecek. Bu maç 17.00’de başlayacak. Gölcük Kavaklı’da da ilginç bir maç var. Bu statta komşu kulüpler Gölcük İY ile Hisareyn puan mücadelesine tutuşacak. Bu karşılaşma ise saat 18.30’da başlayacak. Dün gazetemiz baskıya girerken Dilovası BLD. spor-Bahçecik, Çerkeşlispor-Mustafapaşa maçları oynanacaktı.