U14 Ligi’nde 38 maç var!..

Kocaeli U-14 Elit Futbol Ligi A-2 ve A-1 maçları ile normal grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün U-14 Ligi’nde 19 statta toplam 38 maç oynanacak. 8 grupta mücadele eden takımlar, kıyasıya mücadele veriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla takipçileri adeta nefes nefese bir yarış sergiliyor. Okulların ara tatili nedeniyle hafta içinde de yoğun program uygulanan ligde, yine zor maçlar var. Önceki gün oynanan U-14 Elit Ligi A-2 Grubu’nda ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 41 Futbol Kulübü, Play-Off’ları bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz