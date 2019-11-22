İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor taraftarlarını “Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. Ya siz” paylaşımı ile maça davet etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un 24 Kasım’da (yarın) 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu’nda oynayacağı tarihi maç öncesi taraftara çağrıda bulundu. Hürriyet, şehrin dört bir yanındaki billboardlardan yaptığı çağrıda, “Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. Ya siz” diyerek tüm halkı Kocaelispor için büyük önem taşıyan maça davet etti.
Bugün 14:58 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:00 TSİ
Hürriyet’ten Kocaelispor taraftarına çağrı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor taraftarlarını stada çağırdı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz