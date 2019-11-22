Bizim Şükrü hoca Zonguldak’ta minderde

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Togaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Kulüp Güreş Antrenörü Şükrü Göçer, turnuvada Çaycuma'yı temsil edecek. Kocaeli kağıtspor’un eski antrenörü olan Şükrü Göçer, Togaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Kulüp Güreş Antrenörü olarak görev yapıyor. Göçer, Tokat'da gerçekleşecek olan 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Serbest Güreş Turnuvasında Zonguldak'ı, Çaycuma'yı ve Togaspor Kulübünü temsil edecek. 24 Kasım'da Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan turnuvaya katılacak ülkeler arasında; Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Dağıstan, İnguşetya yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz