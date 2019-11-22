Erdinç: 3 puanın anahtarı coşku ve istek olacaktır!..

Geçen sezon da Erokspor ile çekiştiklerini belirten Erdinç, Erok maçı öncesi “Geçen yıl Kırşehirspor’da oynarken yine Erokspor ile çekişmiştik ve Kırşehir’de şampiyonluk maçına çıkmıştık. Allah nasip etti ve geçen yıl kazandık. Hafta başından beri çok iyi hazırlanıyoruz. Takımın enerjisi çok yüksek. Geçen yıl yaşadığımız mutluluğu inşallah pazar günü (yarın) de yaşar ve onların bir adım önünde oluruz” dedi.

KENETLENDİK

Erdinç sözlerini şu şekilde tamamladı: Kenetlendik. Kocaelispor’a yakışan da budur. 11 yıl sonra transfer yasağının kalkması, şehrin ve bizlerin şampiyonluk beklemesi çok doğal. Erok maçında inşallah tribünler dolar, birlik olur ve hep birlikte galibiyet yaşarız. Kenetlenme oldu. Bundan sonra daha güzel şeyler olacak inşallah.

KESİN KAZANMAMIZ LAZIM

Geçen sezon Kırşehir’deyken -Erok iyi takım. İyi pas yapıyorlar- diyorlardı. Yedekler dahil bir kişide bile coşku eksikliği yoktu. Bizi Erok karşısında galibiyete ulaştıracak olan unsurlar bunlar. Takım içinde de -Kesin kazanmamız- lazım diyoruz. Selahaddin hocamız da takıma ağabeylik ve hava kattı. Baskılı, istekli ve coşkulu futbolla bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.