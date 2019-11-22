Semih Karadeniz: Taraftarın yüzünü güldürmek istiyoruz

Semih sözlerinin devamında “Mazisi olan, köklü bir kulübe geldiğimizin farkındayız. Çok istekliyim. Erok maçı geldi çattı. Söylenecek çok şey kalmadı. Bundan sonrası bizde. Bu maç, en yakın rakibimizle olduğu için, stresli olacağı düşünebilir. Ancak evimizdeyiz, çıkacağız ve işi halledeceğiz. Belediye başkanımız, taraftarımız, herkes sağ olsun bize çok güveniyor” dedi.

İYİ MÜCADELE İLE KAZANACAĞIZ

Semih “Hafta içinde şehre indik. Her şey çok iyiydi. Bu insanların yüzünü güldürmek, onları üzmemek istiyoruz. Gerçekçi olayım ki biz değil, rakip bizden korkuyor. Doğru, Kocaeli’ye gelecekler. Burası zordur. Haliyle onlarda daha büyük stres olacaktır. Allah’ın izni ile iyi konsantre ve mücadele ile kazanacağız” dedi.