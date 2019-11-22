İzmit’te Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Yenişehir Mahallesi’ndeki İzmit Çocuk Hakları Okulu’nda çocuklar ile bir araya geldi. Yüzlerce çocuğun aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte Çocuk Hakları Okulu bahçesine kurulan çeşitli oyun ve etkinlik alanları miniklerin neşesiyle dolup taştı. Minik yürekler, sevgi gösterilerinde bulundukları İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i Çocuk Hakları Okulu bahçesindeki etkinlik alanlarına götürerek doyasıya eğlendiler.

“ÇOCUKLAR MUTLU OLSUNLAR”

Programda hem çocuklara hem ailelerine hitap eden Başkan Hürriyet, “Tabi ki yılın her günü aslında çocukların günüdür. İstiyoruz ki bu kentte çocuklar yaşarken mutlu olsun, çocuk olduklarını hissetsinler, gülsünler. Çocuklar gülerse tüm dünya güler. Çocuk mutlu olursa tüm dünya mutlu olur” diye konuştu. Sadece Çocuk Hakları Günü’nde değil, her gün çocuklar için çalışılması gerektiğini ifade eden Hürriyet,” Çocukların hayatlarını kolaylaştırmak, eğitime daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak, eşit fırsatlar yaratabilmek, anne babaların işlerini kolaylaştırmak için çalışacağız ki çocuklarına daha fazla vakit ayırabilsinler” dedi.

“DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

Başkan Hürriyet, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Yılda sadece 1 gün değil 365 gün çalışacağız ki ‘Bu kentte çocuk olmak harika’ dedirtebilelim. Çünkü onlar yarının büyükleri. Çünkü onlar yarının bireyleri. Ve onların hakları var. Ve onların haklarına saygı göstermek biz büyüklerin sorumluluğunda. Bende bir anne olarak çocuklarımızın daha mutlu, daha huzurlu olmasını, anne babaların yüzünün gülmesini istiyorum. Hizmetin siyaseti olmaz. Çocuklarımız için el birliği ile bu kentte çalışabiliyorsak, bu kent mutlu olur” ifadelerini kullandı.