Biz Kandırayız Şiir Topluluğu 10’ncu kez buluştu

Belirli aralıklarla bir araya gelen ve edebiyatın önde gelen şairlerinden dinletiler gerçekleştiren Biz Kandırayız Şiir Topluluğu 10’ncu buluşmasında şair yazar Ümit Yaşar Oğuzcan’dan şiirler okudu. Kandıra’da bulunan Cadde Kafe’de gerçekleştirilen etkinliğe Gazeteci Mustafa Küpçü, Ç.Y.D.D. Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Biz Kandırayız grubu kurucusu Aygün Aynagöz, Sabahat Ulutaş, Yalçın Akkan, Biz Kandırayız müzik topluluğu eğitmenleri Engin ve Şahin Ecevit, Levent Özdil, Ressam Aytaç Kürekçioğlu, Olcay Çelik, Emin Çevik, Yaşar ve Ethem Sarı, Mürüvvet ve Vedat Akalın, Veysel Şenol, Aliye ve Halil Erdoğmuş, Nurşen ve Sevim Aynagöz, Feride ve Zeki Üstünkaya, Belgin ve Murat Yüksel, Ayfer Kocatürk, Şaban Acar, Celil Sağlam, Olcay ve Zafer Tokdemir, Berna Erkal, Neslihan ve Akif Aruca, Ceren Baltacı, Nisa Tokdemir ve Klarnet sanatçısı Şefik Kaplan katıldı.

ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Gecede şairin parçalarını seslendiren Engin ve Şahin Ecevit ile klarnet üstadı Şefik Kaplan'a müzik topluluğunda yer alan koro sanatçıları da eşlik etti. Katılımcılar arasında bulunan Belgin Yüksel için gerçekleştirilen doğum günü partisi de gecenin bir diğer sürprizleri arasında yer aldı. Yüksel yaş günü pastasını eşi Murat Yüksel ile birlikte kesti. Etkinlikte, Gazeteci Mustafa Küpçü de son kitabını imzalayarak hediye etti.