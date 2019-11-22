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KOÜ’de Dünya Prematüre Günü etkinliği 

Kocaeli Üniversitesi Prof.Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde Dünya Prematüre Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi
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Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Dünya Prematüre Günü etkinliğine Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Utkan, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, Prof.Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Prof.Dr. Ayşe Engin Arısoy, Prof.Dr.Ayla Günlemez, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Başkanı MustafaKemal Özkozacı ile 15 üyesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından büyütülen 20 prematüre bebek ve aileleri katıldı.

“TOPLUMSAL DUYARLILIK OLUŞTURULMALI”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof.Dr. Ayla Günlemez, Dünya Prematüre Günü’nün önemi ve farkındalığın oluşturulması amacını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.  Prof.Dr. Günlemez, “Dünyada her 10 bebekten biri prematüredir. Prematüre bebekler önceliklidir. Prematüre bebeklerin daha sağlıklı yaşamaları için olanaklar artırılmalıdır. Prematüre bebekler için toplumsal duyarlılık oluşturulmalıdır. Prematüre bebeklerin desteklenmesi için sağlık personeli, aile, politika ve toplum- eğitim kurumlarıyla farkındalık ve iletişim ağı sağlanmalıdır” dedi.

 

Bugün 15:13 TSİ - Sağlık

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