Tarih Koridoru Derneği’nden Zeybek’e ziyaret

İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan, yönetimi ve dernek üyeleri, AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iade-i ziyarette bulundu. Milletvekili Emine Zeybek, Meclis Halkla İlişkiler binasında bulunan odasında dernek üyeleri ile sohbet gerçekleştirdi. Nuket Özcan, sohbetin ardından Zeybek'e hediyesini takdim etti.

MECLİSİ GEZDİLER

Gazi meclisi inceleme fırsatı bulan Özcan'a meclisin işleyiş ve yapısı hakkında bilgi veren Zeybek, Özcan ve yönetimini öğle yemeğinde ağırladı. Meclisin yoğun mesaisi içerisinde kendilerine zaman ayırdığı için Zeybek'e teşekkür eden Özcan, meclis çalışmalarında kendilerine başarılar diledi. Zeybek ise kendisine moral olduğunu söylediği bu ziyaret için Özcan'a teşekkür etti. Meclisin önemli noktalarında hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaret son buldu.