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Arslan birleştirilen davada neyle suçlanıyor?

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün hakim karşısına çıkan Güngör Arslan’a bu yıl içinde aynı suçu işlediği gerekçesiyle yeni bir dosya daha açıldı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dün Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Gizliliğin ihlali”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan, KHK ile gazetesi kapatılan Güngör Arslan’a mahkeme heyeti bu yıl içerisinde bir dosya daha açıldığı, bu dosyaların birleştirilmesine karar verdiklerini bildirdi. Ancak bu dosya Güngör Arslan’a daha önce tebliğ edilmediği için dosya hakkında savunması alınmak üzere ek süre verildi.

BİR BAŞKA SİTEDE YAZI

Bu yıl içinde açılan ikinci dosyaya gazetemiz ulaştı. K.H. isimli şahıs tarafından 22 Haziran 2019 tarihli suç duyurusunun incelenmesinin ardından savcı “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme” suçlamasıyla iddianame oluşturdu. İddianamede KHK ile Bizim Kocaeli Gazetesi’nin kapatılmasının ardından ‘internettegungorarslan.com’ isimli sitede yazılar yayınladığı, yazılarda ise suç unsuruna rastlanılmasının ardından yeniden soruşturma başladığı bilgileri yer aldı.

3 YAZI SUÇ UNSURU SAYILDI

Bir diğer yandan söz konusu sitenin 17 Mayıs 2017 tarihinde açıldığı 24 Nisan 2019 tarihinde ise güncellendiğini tespit eden savcılık, Arslan tarafından yazılan “Her KHK Bir Romandır”, “Üç Yıl Önce O Gece” ve “Bir Gergerlioğlu Yetmez” başlıklı yazılar suç delili sayılırken Arslan’ın Ağustos ayında emniyette verdiği ifadede kendisinin FETÖ/PDY terör örgütü mağduru olduğunu, KHK’ları eleştirmesinin doğal olduğunu, kesinlikle örgütü destekleyici bir yazı yazmadığını beyan ettiği öne sürüldü. Savcı iddianamesinde, Hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek suçunu işlediğini belirterek,  Arslan’ın cezalandırılmasını talep etti.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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