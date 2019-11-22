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Pirelli’den yeni Aston Martin için 3 farklı lastik

Pirelli, Aston Martin’in yeni serisi DBX için üç farklı tipte teker üretileceğini açıkladı
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Lastik sektöründe dünyanın önemli oyuncuları arasında yer alan Pirelli, önemli bir araç için daha lastik üretmeye başlayacak. Aston Martin mühendisleriyle yakın iş birliği içinde yaklaşık üç yıl süren yoğun çalışma sonucunda ortaya yeni DBX'in yetkinliklerini sergileyecek üç farklı lastik ortaya çıktığı öğrenildi. DBX’e göre geliştirilen üç farklı lastik, mümkün olan en iyi performansı ve kullanımı sunmak için P Zero, arazi için Scorpion Zero AS ve kış koşullarında güvenlik ve performans sağlarken yaz kadar dinamik sürüş deneyimi yaşatmak için Scorpion Winter’dan oluşuyor.

PIRELLI VE ASTON MARTIN

Pirelli ve Aston Martin, uzun zamandır yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürüyor. Sadece Pirelli lastikleriyle sunulan yeni DBX’in eklenmesiyle İtalyan şirketi şimdi DBS Superleggera ve yeni Vantage gibi ikonik modeller de dahil tüm yeni Aston Martin modellerinin %50'sinin orijinal ekipman lastiklerini sağlıyor.

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