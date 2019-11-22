Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:20 TSİ- Gündem G: Bugün 15:22 TSİ

Suriyelilere ait işyeri sayıları açıklandı

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun "Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin, hangi sektörlerde ticari faaliyet gösterdiği" ile ilgili soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi
mask

Yanıta göre Suriyeliler ‘in 2026 dükkân ile en çok bakkal, bayilik ve büfecilik sektöründe faaliyet gösterdiği görülüyor. Suriyelilere ait 543 erkek berberi, 501 konfeksiyon, 416 lokanta, 229 da telefoncu bulunuyor.  Suriyeli kadınlar ise ticari işletmecilik faaliyetlerinde pek yer bulamadı. Toplam 5822 işletmenin sadece 293‘ünün kadınlar tarafından işletildiği görüldü. Bakanlık ayrıca Suriyeli esnaflara yönelik doğrudan herhangi bir destekte bulunulmadığını söyledi.

Bugün 15:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Kocaeli'de trafik kilit! mask
Kocaeli'de trafik kilit!
AKP’nin af paketinde 5 suça yer yok mask
AKP’nin af paketinde 5 suça yer yok
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak mask
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz mask
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı mask
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan

GALERİ

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL