Yanıta göre Suriyeliler ‘in 2026 dükkân ile en çok bakkal, bayilik ve büfecilik sektöründe faaliyet gösterdiği görülüyor. Suriyelilere ait 543 erkek berberi, 501 konfeksiyon, 416 lokanta, 229 da telefoncu bulunuyor. Suriyeli kadınlar ise ticari işletmecilik faaliyetlerinde pek yer bulamadı. Toplam 5822 işletmenin sadece 293‘ünün kadınlar tarafından işletildiği görüldü. Bakanlık ayrıca Suriyeli esnaflara yönelik doğrudan herhangi bir destekte bulunulmadığını söyledi.
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Suriyelilere ait işyeri sayıları açıklandı
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun "Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin, hangi sektörlerde ticari faaliyet gösterdiği" ile ilgili soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi
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Yorumlar
(1 )
N.yilmaz - Vergi veriyorlarmi
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