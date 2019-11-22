Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri’nde her hafta kurulan Cuma pazarı esnaflarından biri işini yaptığı sırada rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Rahatsızlanarak yere yığılan esnafa ilk müdahaleyi, o esnada görev başında olan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memurları yaptı. Zabıtalar tarafından ilk yardım yapılan esnafa, Pazar yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay anında pazarda olan vatandaşlar, duyarlı davranışlarından ötürü Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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Rahatsızlanan esnafın yardımına zabıta koştu
Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri’nde rahatsızlanan esnafın yardımına Gebze zabıtası koştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz