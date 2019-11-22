Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:36 TSİ- Spor G: Bugün 15:37 TSİ

Futbol kulüplerinin borçları yapılandırılacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırıldığını söyledi
mask

Habertürk'ün haberine göre; Hüseyin Aydın, "Futbol kulüplerinin borcu yapılandırılıyor" dedi. Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının 12 banka ve 15 faktoring şirketi tarafından yapılandırıldığını belirtti.

“FENERBAHÇE’DE FARKLI”

Hüseyin Aydın konuyla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: “Borç yapılandırmasını Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Onların daha farklı bir durumu var. Konyaspor ve Kayserispor'la da yaptık”

“IMF DEĞİLİZ”

“Reddettiğimiz kulüp olmadı. Biz verdiğimiz paranın geriye dönmesini istiyoruz. Bu para kazanma işinin de sürekli olmasını istiyoruz. Futbolun ne kayyumu, ne de IMF’si değiliz.” “Şimdi isim vermeyeyim bir takım vardı. Bize de çok kredi borcu var. Son maç ligde kaldılar. Biz taraftarlarından daha çok sevindik.”

Bugün 15:36 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünyanın gözü bu maçta olacak! mask
Dünyanın gözü bu maçta olacak!
Haydi dev adamlar bi daha!.. mask
Haydi dev adamlar bi daha!..
İzmitli özel sporcu Portekiz’de Türkiye’yi temsil edecek mask
İzmitli özel sporcu Portekiz’de Türkiye’yi temsil edecek
Gülleri gitti Tekeli geldi!.. mask
Gülleri gitti Tekeli geldi!..
Semih Karadeniz: Taraftarın yüzünü güldürmek istiyoruz mask
Semih Karadeniz: Taraftarın yüzünü güldürmek istiyoruz
1A'da Gebze'de kritik maç var mask
1A'da Gebze'de kritik maç var
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan

GALERİ

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL