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Rusya, 20 ton domatesi iade etti!

Türkiye'nin domates ihracatında en büyük pazarlarından biri olan Rusya, 20 ton domatesi güveli olduğu gerekçesiyle iade etti
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Sputnik’teki bilgilere göre, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Bryansk bölgesinde 20 ton güveli domates tespit etti. Domatesler, Türkiye'ye iade edildi.

DEPODA TUTULUYOR

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den getirilen ve Rusya'nın Krasnodar bölgesine ulaştırılması planlanan 20 ton domatesin Bryansk bölgesinin Novozıbkov şehrinde bir depoda bulunduğu belirtildi.

KURTÇUK TESPİT EDİLDİ

Müfettişler domateste canlı kurtçuklar tespit etti. Laboratuvara gönderilen domateste yaprak galeri güvesi olduğu doğrulandı.Ajans, domatesin Türkiye'ye geri gönderildiğini bildirdi.

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