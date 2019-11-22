Rusya, 20 ton domatesi iade etti!

Sputnik’teki bilgilere göre, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Bryansk bölgesinde 20 ton güveli domates tespit etti. Domatesler, Türkiye'ye iade edildi.
DEPODA TUTULUYOR
Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den getirilen ve Rusya'nın Krasnodar bölgesine ulaştırılması planlanan 20 ton domatesin Bryansk bölgesinin Novozıbkov şehrinde bir depoda bulunduğu belirtildi.
KURTÇUK TESPİT EDİLDİ
Müfettişler domateste canlı kurtçuklar tespit etti. Laboratuvara gönderilen domateste yaprak galeri güvesi olduğu doğrulandı.Ajans, domatesin Türkiye'ye geri gönderildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz