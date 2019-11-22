Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:37 TSİ- Gündem G: Bugün 15:39 TSİ

İSU personeli afetlere hazırlanıyor

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İSU’da Afet Hazırlıkları konusunda bir seminer verdi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İSU Genel Müdürlüğünde “Kurumsal ve Bireysel Afet Hazırlıkları” konulu bir seminer verdi.  Seminere İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Müdür Yardımcıları Uğur Süsoy ve Sinan Sokur, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı İsmail Civelek, Eğitim Şube Müdürü Ali Fazıl Demir, AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer ve İSU çalışanları katıldı.

İLK 72 SAAT GERÇEĞİ

İSU’da 10 yıl şube müdürlüğü yapan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, seminerde AFAD’ın kurumsal yapılanması, Kocaeli’nin risk potansiyeli ve İSU’nun TAMP kapsamındaki destek çözüm ortaklığı görevleri başlıklarında bir sunum yaptı. Seminerin ikinci bölümünde bireysel afet hazırlıkları konusunda İSU personelini bilgilendiren Tekoğul, kurumların ve bireylerin afet ve acil durum öncesindeki hazırlıklara ve risk azaltma çalışmalarına yoğunlaşması gerektiğini vurgulayarak, ilk 72 saat gerçeğini ve Gönüllülük çalışmalarının önemini anlattı. 

“TOPLANMA ALANLARI BİNADAN ÇIKINCA ÖNEMLİ”

Tekoğul, “Bireysel afet bilincinin geliştirilmesi hepimiz için olmazsa olmazdır. Afetler sonrası ilk saatlerde herkes kendi başınadır ve o anlarda koruma kalkanımız kendi hazırlığımız ve bilgimizdir. Altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için hazırlık yapmamız gerekir. Binamızın sağlam olması ve sigortalanması, temel afet bilinci, eşya sabitlemesiyle yapısal olmayan risklerin azaltılması, aile afet planının yapılması, afet çantasının hazırlanması ve toplanma alanlarımızın öğrenilmesi gibi birçok başlığı barındıran afet ve acil durum hazırlıkları bir bütünün parçalarıdır. Hazırlıkların bir veçhesi olan toplanma alanları, binadan çıkabildiğimizde bir anlam taşımaktadır. Onun için binamızın afet dirençliliği önceliğimiz olmalı ve yapı stokumuzun dayanıklı hale getirilmesi toplumsal sorumluluğumuz addedilmelidir” dedi.

Bugün 15:37 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
İşçiler ‘böğürtlenden’ zehirlendi mask
İşçiler ‘böğürtlenden’ zehirlendi
Kocaeli'de trafik kilit! mask
Kocaeli'de trafik kilit!
AKP’nin af paketinde 5 suça yer yok mask
AKP’nin af paketinde 5 suça yer yok
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz mask
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı mask
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan

GALERİ

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL