DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’ndan Başkan Hürriyet’e ziyaret

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik-İş Kocaeli Şube Başkanı Talat Çelik ve Genel-İş Sendika Başkanı Vedat Küçük ’ünde yer aldığı ziyarette sendikanın önemine vurgu yapıldı. Ziyaretleri için Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekilere teşekkür eden Av. Fatma Kaplan Hürriyet, gerçek anlamda demokrasiyi sindirmiş toplumlarda sendikanın olması gereken bir yapı olduğunu belirtti. Misafirperverliğinden ve kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür eden Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da çalışmalarında kolaylıklar diledi.