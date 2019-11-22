Gebze Belediyesi “Hünkar Çayırı” iddialarını yalanladı

Konu ile ilgili Gebze Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, söylemlerin gerçekle bağdaşmadığı belirtilerek, bölgede yapılan inşaat çalışmalarının sit alanı dışında yapıldığı duyuruldu. Gebze Belediyesi’nin bölgenin tarihini yansıtacak şekilde projeler yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, iddialar reddedildi.Açıklamada, “İlçemiz sınırları içerisinde yer alan; ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için tarihi, kültürel öneme sahip olan, çağ kapatıp yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han’ın da vefat ettiği Hünkar Çayırı’nın, ‘ranta’ açıldığı şeklindeki mesnetsiz ve ispata muhtaç açıklamalar gerçekle bağdaşmamaktadır. Kamuoyunu, tarihi değere sahip bölgeye ilişkin yanıltmak kastıyla yapılan açıklamada yer alan fotoğraftaki inşaat çalışmalarının Hünkar Çayırı bölgesiyle bir ilişkisi olmadığı gibi, söz konusu inşa çalışmaları sit alanı dışarısında ve İstanbul ili sınırları dahilindedir.

“HÜNKAR ÇAYIRIYLA İLGİSİ YOK”

Tarihi çeşme, köprü, namazgah ve otağ alanının oluşturduğu tarihi doku alanını kapsayan Hünkar Çayırı alanının dışında kalan bölge içerisindeki yapılan inşaat çalışmalarını, ‘Hünkar Çayırı ranta açılıyor’ şeklinde lanse ederek, kasıtlı bir algı yaratma girişimi, kamuoyu vicdanını yaralamaktadır.”

Bölgede yapılan çalışmaların İstanbul sınırları içerisinde kaldığının ifade edildiği açıklamada, “İddiaların asılsız olduğu bahsiyle söz konusu Hünkar Çayırı’nda, tarihi mirasa sahip çıkacak şekilde düzenlenecek bir Panoramik Müze ve Rekreatif kullanımı içeren proje anlayışı, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz tarafından hayata geçirilerek, bölge halkımızın hizmetine sunulacaktır. Sonuç olarak; şuan yapılan tüm çalışmalar İstanbul ili sınırlarında olup Hünkar Çayırı ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.