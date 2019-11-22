Özel KOTO Okulu’na İzmir’den eğitim desteği

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim kadrosunu geliştirmeye bu alanda rol model olmaya devam ediyor. Sadece öğrenciler için yönetim ve öğretmen kadrosunun da eğitimlerine önem veren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatma Çelik ve Öğretim üyesi Dr. Behsat Savaş 19- 20 Kasım 2019 tarihlerinde ‘öğretim ortamları ve sürecinin düzenlenmesi’ne ilişkin eğitim verdi. Eğitime tüm öğretmen ve yöneticiler eksiksiz katılırken, programların tüm hızıyla süreceği ifade edildi.