Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:47 TSİ- Gündem G: Bugün 15:49 TSİ

Solakoğlu sahaya indi 

Kısa bir süre önce İzmit Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Sibel Solakoğlu, Perşembe Pazarı’nda incelemelerde bulundu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, çalışmalarından sorumlu olduğu İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Doğu Kışla Parkı’nda kurulan Perşembe Pazarı’nda esnafı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri ve pazarcı esnafından, alandaki uygulamalar hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Solakoğlu, yerinde yapılan denetlemeler esnasında istek ve talepleri de dinleyerek değerlendirmeye aldı.

ESNAFLA SOHBET ETTİ

Başkan Yardımcısı Solakoğlu, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığını zabıta ekipleri ile denetledi. Yönetmeliğe göre; pazar yerlerinde kullanılan terazilerin doğruluğu, ölçü ayar denetimi, hijyen koşulları, fiyat etiketleri, çalışanların kılık kıyafet konusuna uyumu noktasında incelemelerini gerçekleştiren Solakoğlu, tüm pazar esnafına hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Bugün 15:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Kocaeli'de trafik kilit! mask
Kocaeli'de trafik kilit!
AKP’nin af paketinde 5 suça yer yok mask
AKP’nin af paketinde 5 suça yer yok
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak mask
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz mask
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı mask
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan

GALERİ

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL