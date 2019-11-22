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İzmit’in tanıtımı için birlikte hareket edecekler

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi Turizm ve Sanat Komisyonu’nun İzmit’in tanıtımı için birlikte hareket edecekleri öğrenildi
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İzmit Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Şener İnce ve komisyon üyeleri Vedat Yoldaş, Ertuğrul Malçok ve Yaşar Kardaş’dan oluşan heyet İl Kültür ve Turizm Müdür Ercan Yamen’i ziyaret etti. Başkan Şener, İzmit Belediyesi olarak birlikte çalışma yapma noktasında fikirlerini aktardı. Şener’in İzmit sınırları içinde yer alan tarihi ve turistik noktaların tanıtımı için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılabilecek projeler hakkında görüş ve düşüncelerini aktardığı öğrenildi.

İZMİT TURU YAPILACAK

Ercan Yamen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kocaeli ve İzmit sınırları içinde kente değer katan kültürel miraslar hakkında bilgiler aktardı.  Oldukça faydalı geçtiği öğrenilen toplantıda, komisyon ve meclis üyeleriyle birlikte ilk olarak Kocaeli ve İzmit sınırları içindeki tarih koridoru turu yapılması ve meclis üyelerine kültürel değerlerin tanıtılmasına karar verildi. Gezi sonrası gerçekleştirilecek istişarede ise kente değer katacak projeler için birlikte hareket kararı alındı.

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