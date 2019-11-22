‘Kandıra bezi’ gelecek nesillere aktarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kentin kültürel değerlerini yaşatmaya devam ediyor. KO-MEK, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan ‘Kandıra bezi’ için gereken özeni gösteriyor. Kandıra bezi dokuma branşı, Kandıra KO-MEK Kurs Merkezi’nde Çarşamba günleri 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde açılan branş vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl da devam ediyor.

İSTİHDAMA KATKI

Kursa başta yöre halkı olmak üzere kentin birçok yerinden vatandaş gelerek eğitim alıyor. Eğitimde, Kandıra bezinin dokunma teknikleri en ince ayrıntısına kadar aktarılıyor. Kursiyerlere ilk derste Kandıra bezinin önemi ve 2 bin yıllık tarihi geçmişi ile ilgili bilgi veriliyor. Ardından dokumada kullanılan iplikler tanıtılıyor ve bu ipliklerin dokuma tezgâhlarına serilme işlemi öğretiliyor. İpliklerin tezgâhlara serilmesi sonrasında dokuma işlemi başlıyor. Kandıra bezi dokuma branşı kültür mirasının yaşatılmasının yanı sıra ülke istihdamına katkı sunacak.