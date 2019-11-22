Vali Aksoy’dan Öğretmenler Günü mesajı

Aksoy mesajında, “Kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; Türk millî eğitimine yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tarihin tüm dönemlerinde eğitim, toplumların bilim ve ahlak yönünden gelişmesinin temel dayanağı olmuştur. En büyük zaferlere imza atan devletler, bilim ve teknolojide çağı yakalayabildikleri; sanatta, felsefede, kültürde geliştikleri ve insani değerleri içselleştirmiş yetkin bir toplum profili ortaya koyabildikleri takdirde varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Bu durumun tabii bir sonucu olarak da ilimle meşgul olan ve “insan yetiştiren” kişiler toplum nezdinde her daim saygın bir yere sahip olmuştur.

GİZLİ KAHRAMANLAR…

En kadim mesleklerden olan öğretmenlik; sevgi, ilgi, anlayış, özveri, sabır üzerine bina edilen ve hiçbir maddi kıyas kabul etmeyecek ölçüde ulvi niteliklere sahip olan kutsal bir meslektir. Bir insanı fikren, zihnen ve vicdanen geliştirerek onun hem kişisel manada anlamlı bir hayat sürmesine hem de topluma faydalı bir fert olarak kazandırılmasına vesile olmanın kıymeti tarifsizdir. Yaşamda gördüğümüz nice güzelliğin ardındaki gizli kahramanlar, öğretmenlerimizdir.

BİZ ANLAYIŞI HAYATİ ÖNEMDE

Hiç kuşkusuz ki hepimizin gözbebeği sevgili çocuklarımızın, yarınlarımızın teminatı gençlerimizin hayata hazırlanmasında size büyük görevler düşmektedir. Sizlerden en büyük beklentimiz, her şeyden önce “iyi insan”lardan müteşekkil bir toplum inşa etmeyi ve millî-manevi-kültürel değerlerinin yanı sıra evrensel ilkeleri de özümsemiş nesiller yetiştirmeyi temel amaç edinmenizdir. Öte yandan öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek bilimi rehber edinen, çağı takip eden, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisi gelişmiş, aklını ve duygularını özgür iradesiyle yönetebilen, öz güveni yüksek, sorumluluklarının idrakinde, üretken, sanata duyarlı, hayata sevgi ve saygı ekseninde bakan, adil ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesi de asli hedeflerimizdendir. Ülkemizin daha da kalkınması için “biz” anlayışıyla yol alan bir zihniyetin geliştirilmesi hayati bir öneme haizdir. Bunu başarabilmek ise ancak güçlü bir irfan ordusuyla mümkündür. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinde de ifade bulduğu üzere “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını almak yeteneğini kazanamamıştır.”

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTADI

İnanıyorum ki siz de aynı hassasiyetlerle ve omuzlarınızdaki ağır mesuliyetin bilinciyle hareket etmektesiniz. Çocuklarımızı zihnen ve ahlaken donatmakta, daha müreffeh yarınlar için doğru ve sağlam adımlar atmaktasınız. Yürüdüğünüz bu uzun soluklu yolda daima yanınızda olduğumu ve samimiyetle, özveriyle gösterdiğiniz gayretleri takdirle karşıladığımı bir kez daha vurguluyor; ilimiz eğitimine sunduğunuz değerli katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.