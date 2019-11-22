22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı

Kocaeli Diş Hekimleri Odası, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa oda başkanı Töre Genç ve dernek üyeleri ve eski üye Turan Sarı katıldı. Çelenk töreninin ardından dernek binasında basın açıklaması yapan Genç, “Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta Türk Diş hekimleri Birliği ve Odaları tarafından toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı koymak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlanmaktadır” dedi.

"ANLATILMAMASININ ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Genç, “Dünyada ve ülkemizde diş hekimliği mesleği, misyonu ve vizyonu itibariyle gençlerimiz arasında en öncelikli tercih nedeni olmakla beraber, bugün eğitim ve insan gücü dağılımı koşullarındaki plansızlık nedeniyle büyük sorunlar yaşadığımız, gelecekte ise bu sorunları çok daha büyük yaşayacağımız gerçeğini ve beyhude harcanan kamu kaynaklarındaki israfın her vesileyle dile getirilmesine karşı yetkililerin siyasi popülizmin ağır basması nedeniyle bir türlü anlatılamamasının üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

"VAR GÜCÜMÜZLE DEVAM EDECEĞİZ"

Genç, “Alt yapıdan yoksun, akademik kadroları bulunmayan belli bir gerekçesi ve standardı olmaksızın yeni açılan diş hekimliği fakülteleri, bunun yanı sıra artan kontenjanları, kamuda niteliksiz tedavi yaratan performans uygulamaları, atanamayan diş hekimlerinin yaşadığı sıkıntılar, en eğitimli insan gücü olmasına rağmen işsizlik oranı giderek artan meslektaşlarımızın sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları, diş hekimlerinin çalışma hayatında karşılaştıkları şiddet ve mobing vb gibi mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren pek çok sorunla mücadele ederken modern diş hekimliğinin 111. yılında, bir asır geçmişin olgunluğu ve deneyimi ile toplumun ağız diş sağlığına Türk Diş hekimleri Birliği ve Diş hekimleri Odaları olarak kurumsal katkı yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

"PİLOT BÖLGE OLMAYA HAZIRIZ"

Sözlerini sürdüren Genç, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca oluşturulan 11. kalkınma planında geçen, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimi artırmayı ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarda, 0-18 yaş arasında nüfusa planlı aylık kotalı ülkenin her yerinde Ağız ve diş sağlığında koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde özelden hizmet alımına hazırız. Bu konuda çocuk sayısının en fazla olduğu 2 ilin pilot bölge ilan edilerek çalışmaların başlaması için gerekeni yapmaya hazırız. Bulaşıcı olmayan hastalıklarda mücadelede diyabet hastalığının diş eti sağlığı ile birebir ilişkisini bilen biz diş hekimleri diyabet raporu olan hastalara diş eti sağlığı konusunda koruyucu ve tedavi edici hizmetler için özelden hizmet alımının hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

"ÖZELDEN HİZMET ALIMI YAPILMALIDIR"

Genç, “15 yaş üstü obeziteyle ve tütün kullanımı ile mücadele de 2023 hedeflerinin tutturulabilmesi için ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde çözüm önerilerimizle sorunu çözmeye bu konuda paydaş olmaya hazırız. Sağlıklı yaşlanma da nüfusumuzun yüzde onuna ulaşan 65 yaş üstü nüfusta total dişsizliğin çözümü için implant destekli protezler de özelden hizmet alımı yapılmalıdır. Özelde çalışan diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapmak için emekli sandığından emekli olmuş diş hekimlerine tanınan emekli aylığı iyileştirmesinin Bağkur ve SGK emeklisi diş hekimlerine de tanınması gerekmektedir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan kongre fuar bilimsel toplantılarda mesleki yetkinliğini geliştiren biz diş hekimlerinin meslektaşlarımızın belli bir çalışma süresi sonunda elde ettiği yeşil pasaport hakkının özelde çalışan diş hekimlerine de aynı koşullarda tanınmasını talep ediyoruz.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Son olarak özellikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın maruz kaldığı sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için gereken düzenlemelerin yapılması, ADSM'lerde gece nöbetlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talep ediyoruz. Bu vesileyle ile tüm vatandaşlarımızın toplum ağız Diş sağlığı haftasını" meslektaşlarımızın da gününü kutlar sorunlarımızın çözümlerinin bulunabileceği ve uygulanabileceği bir yıl olmasını diliyoruz. Açıkladığımız olumsuz koşullara rağmen diş hekimleri olarak bizler ağız diş hastalıklarının önlemesi için rehberlikleriz ışığında halkımıza koruyucu ağız diş sağlığı öncelikli diş tedavilerini gerçekleştirmede çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.