Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!

Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada,” Son günlerde Çayırova belediyesi ve belediye başkanının adı kullanılarak bazı işyerlerinden bağış ve burs talep edildiğini öğrendik. Vatandaşlarımızı bu tür dolandırıcılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu tür olaylara maruz kalan kişilerin şikâyetlerini mutlaka adli mercilerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz” denildi.