Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada,” Son günlerde Çayırova belediyesi ve belediye başkanının adı kullanılarak bazı işyerlerinden bağış ve burs talep edildiğini öğrendik. Vatandaşlarımızı bu tür dolandırıcılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu tür olaylara maruz kalan kişilerin şikâyetlerini mutlaka adli mercilerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz” denildi.
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Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Çayırova Belediyesi, belediye ve belediye başkanın adını kullanarak yardım, para ve burs talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz