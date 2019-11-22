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Ergün Gıda’nın 10. Şubesi Derince’de açıldı

Necati Özcan’ın öncülüğünde kurulan Derince Ergün Gıda Toptan Fiyatına Perakende Satış Mağazası, Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi No:76 Kent Meydanı Merkez Cami altında açıldı.

Yasemin Kaya
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Açılışa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlerinden Abdullah Köktürk, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Erzurumlular Federasyon Başkanı Tekin Dursun, Derince Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Derince Esnaf Odası Başkanı Bekir Sargın, Derince Müftüsü Mecit Amil, Derince’li muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AYGÜN: ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Açılışı gerçekleştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün; “Ekonomik süreçleri göz önünde bulundurarak, Derincemiz’e Kocaelimiz’e böyle güzel işletmeler kazandıran işletmecilerimizi emeklerinden dolayı kutluyorum. İlimize kazandırılan her değer çok kıymetlidir. Bu işletmenin de Derince halkına katkısı olacağını düşünüyorum. Her zaman halkımızın, esnafımızın yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu

“DERİNCE’DEN KAZANDIK DERİNCE’YE KAZANDIRACAĞIZ”

Açılışta konuşan işletmeci Halil Özcan; “İki aydan beridir geceli gündüzlü çalışarak burayı faaliyete koymak için var gücümüzle çalıştık. Biz bir aile şirketiyiz. Necati Özcan’ın öncülüğünde, ben Halil Özcan, Fatih Kılıç, Volkan Özcan ve Tuncay Kılıç ile beraber mağazamızın toplam beş işletmecisi var. 1550 metrekare kullanılır alandaki Derince mağazamızda toplam personel sayımız 33’tür. Kocaeli’deki 10. Şubemizdir. Tüm şubeler toplamında Kocaeli’de 150’ye yakın personel istihdam ediyoruz. Gıdadan temizlik ürünlerine, hırdavata, gazlı içecekten meyve sularına kadar tam 10 bin çeşit ürünümüz mevcut. Ürünlerimizi toptan fiyatına perakende olacak şekilde halkımıza mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer marketlerle aramızda yüzde 15’e yakın bir fiyat farkı var. Biz Derince’den kazandık, Derince halkına da kazandırıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Bugün 17:25 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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