Hürriyet'ten öğretmenler günü mesajı

Öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirten Hürriyet “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerimiz kutsal bir görev icra etmektedirler. Ülkemizin geleceği olan gençlerin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, bu vesileyle geleceğe de yön vermektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’te, "Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" diyerek ulusların medeniyet yolundaki yarışında en önemli gücünün öğretmenler olduğuna işaret etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, başta Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.