Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.36'da, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 0,68 kilometre açığındaki depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
Marmara Denizi'nde, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz