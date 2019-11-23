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Erdoğan ile görüşen CHP'li o isim belli oldu!

Türkiye 3 gündür Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısını konuşuyor. sozcu.com.tr, halen Londra’da tedavi gören Rahmi Turan’a ulaştı ve o ismin kim olduğunu sordu. Turan, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini belirtti.
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Sağlık sorunları için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gören Rahmi Turan, sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Gündeme bomba gibi düşen “Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li” yazısıyla ilgili konuşan Turan şunları söyledi:

O KİŞİ MUHARREM İNCE

“Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.

Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…'

“O ZAMAN BEN HATA YAPTIM”

Gecenin ilerleyen saatlerinde televizyon programındaki canlı yayına da katılan Turan, ‘haberin kaynağı kim?’ tartışmalarına değindi. Kaynağı açıklamayacağını ifade eden Turan, “Bu kişi Muharrem İnce’dir diye ben açıklamıyorum. Bu kaynağın verdiği bir isimdir. İnce’nin söyledikleri de doğru olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklamaları doğru olabilir. Ben kaynağın bana verdiği ismi açıkladım. Kaynak soruluyor. Eğer gerekirse kendisi çıkar ve açıklar. Benim bu kaynağı şimdi açıklamam çok ayıp olur. Kaynağımı 20 yıldır tanıyorum. İnce’nin söyledikleri de doğru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklamaları doğru. Benim ne söylememi istiyorsunuz?, O zaman benim verdiğim bu haber yanlıştır, ben hata yaptım” dedi.

“KAYNAĞIMA GÜVENDİĞİME PİŞMAN OLDUM”

Daha sonra başka bir televizyon programının canlı yayınına katılan Turan, “Ben kaynağın bana verdiği ismi açıkladım. Ben size saygı duyduğum için bağlanıp cevap vermek istiyorum. Siz bana inanmıyorsanız o zaman konuşmamıza gerek yok. Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben kaynağıma güvendiğim için pişman oldum, durum onu gösteriyor. Kaynağım 20 yıllık gazeteci bir arkadaşım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Babacan - Rahmi turan kaynağımı açıklayamam diyor fakat kaynağının onu tanıştığını itiraf ediyor seni yanıltan adamı niye gizliyorsun demekki bu kaynak başka amaçlar için çalışıyor derhal kim olduğunu yaz herkez öğrensin bir sahada kimseyi yanıltmasın

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