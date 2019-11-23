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Jandarma ve polis de çevre cezası kesebilecek

İçişleri Bakanlığı’na ilişkin yeni düzenlemeler öngören 95 maddelik yasa teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
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AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, pek çok alanda yeni düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerden biri de çevre kirliliğinin önlenmesini içeriyor. Yeni düzenleme trafikte ve sokakta çevreyi kirletenlere ceza kesme yetkisini genişletiyor.

Teklifte yer alan 65’inci madde ile Kabahatler Kanunu’nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde değişiklik yapılıyor. Çevreyi kirletmeyle ilgili maddedeki, “Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir” fıkrası, “Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye sınırları içerisinde belediye zabıta görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk görevlileri karar verir” olarak değiştiriliyor.

ÇEVREYİ KİRLETMENİN CEZASI 5 BİN TL

Düzenleme sonrasında çevreyi kirletenlere artık belediye sınırları içinde zabıtalar, belediye sınırları dışında ise polis ve jandarma ceza kesebilecek. Kabahatler Kanunu’na göre çevreye kirletmenin cezası ise 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yine kanuna göre, meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebiliyor.

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Yorumlar

(1)
01

ayhan - kasa boş suriyelilere para lazım 40 milyar dolar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 11:02

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