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Tarhan: “Milli Piyango çekilişlerinde şeffaflık yok”

Milli Piyango’nun son 11 çekilişinden 10’unda büyük ikramiye hep satılmayan biletlere çıktı. 19 milyon 750 bin lira kuruma kaldı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan bu paraların nereye aktarıldığını sordu.
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Tahsin Tarhan, “daha önce milli Piyango çekilişlerinde 7 Milyar da bir ihtimalin gerçek olduğunu dile getirip Milli Piyango çekilişlerinde şeffaflığın ortadan kalktığını dile getirmiştik. İkramiyelerin isabet ettiği rakamlardan, isabet ettiği adrese kadar birçok konuda şeffaflığın ortadan kalktığını vurgulamıştık. Ardından Milli Piyango Genel Müdürü görevden alındı. Ancak Milli Piyango İdaresinde neler olduğu halen net bir şekilde açıklanmıyor.” dedi

PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDE

Tarhan, “ Son 11 haftanın 10’unda büyük ikramiyenin sürekli satılmayan biletlere isabet etti. Böylece satılmayan biletlere 19 milyon 750 bin TL ikramiye birikmiş oldu. Ancak satılmayan biletlere isabet ettiği için paranın akıbetiyle ilgili ne olduğunu bilmiyoruz. Milli Piyango şu anda Varlık Fonu’nuna devredilmiş durumda. Bahsedilen tutar Varlık Fonuna mı devredildi? Yoksa Hazineye mi aktarıldı. Bilindiği gibi Sayısal Loto’da olduğu gibi Milli Piyango’da ikramiye devredilmiyor. Yani her hafta katlanarak artan bir ikramiye yok. O nedenle ikramiye tutarları nerede açıklanması gerekiyor” diye konuştu.

ASIL PİYANGO DEMİRÖREN GRUBA MI VURUYOR

Tahsin Tarhan konuşmasının devamında, “Demirören Grubu, Ziraat Bankası’ndan alınan 916 milyon dolar kredi ile  Doğan Medya Grubunu satın almıştı. Demirören Gubunun, Medya kulisleri ve Saray kulislerinden öğrendiğine göre, Doğan Medya’yı aldıktan sonra hızla zarar ettiği bilinmektedir. Milli Piyango ise bu yıl ağustos ayında yapılan ihalede İtalyan Sisal- Şans (Demirören) ortak girişim grubu tarafından 10 yıllığına kiralandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün özellikle ikramiyelerin dağıtımı konusunda şeffaflığını kaybetmesi, devlet bankasının verdiği kredi ile elde edilen medya gücü zarar edince, yine devlettin Milli Piyango İdaresi ile Demirören’in zararı karşılanıyor iddialarını akla getirmektedir” dedi.

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