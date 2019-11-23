Cezaevinde kalbine yenildi

İzmit Malta Mahallesinde ikamet eden ve İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Le Dizayn isimli firmanın sahibi Eylül Tuvgan (32) bir süre önce bir avukat ile aralarında çıkan tartışmada avukatı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu olarak kaldığı Bolu Cezaevinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bir tartışmada fenalaşan Tuvgan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tuvgan’ın cenazesinin nerde ve ne zaman toprağa verileceği ise henüz netleşmedi.