Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:36 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:22 TSİ

Cezaevinde kalbine yenildi

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Le Dizayn isimli firmanın sahibi olan 32 yaşındaki Eylül Tuvgan, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

İzmit Malta Mahallesinde ikamet eden ve İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Le Dizayn isimli firmanın sahibi Eylül Tuvgan (32)  bir süre önce bir avukat ile aralarında çıkan tartışmada avukatı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu olarak kaldığı Bolu Cezaevinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bir tartışmada fenalaşan Tuvgan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tuvgan’ın cenazesinin nerde ve ne zaman toprağa verileceği ise henüz netleşmedi.

Bugün 09:36 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Şartlı tahliye olan şahıs havaya ateş açınca yeniden tutuklandı mask
Şartlı tahliye olan şahıs havaya ateş açınca yeniden tutuklandı
Palu davasında şok ifadeler: “Aklımız yerinde” mask
Palu davasında şok ifadeler: “Aklımız yerinde”
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu mask
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Taklit ürünlere taviz yok mask
Taklit ürünlere taviz yok
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan

GALERİ

 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL