Eylül Tuvgan hayatını kaybetti

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen genç işadamı Eylül Tuvgan geçirdiği kalp krizi sonucu 32 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta kalbine yenilen Tuvgan, Le Dizayn Firması'nın sahibiydi. Tuvgan’ın cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz