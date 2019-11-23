Camide hayatını kaybetti!

Gebze Belediyesi temizlik işlerinde çalışan Haydar Bektaş (54), dinlenmek için Fatih Camii’nin çay ocağı bölümüne gelerek su içmek istediği sırada fenalaşarak yere düştü. Çay ocağının sorumlusu geldiği sırada Bektaş'ı yerde yatar vaziyette bularak hemen 112 sağlık ekiplerini ardı. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İl belerilmelere göre, Haydar Bektaş’ın kalp kiriz geçirerek yaşamını yitildiği ifade edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini incelemeleri sonrası Bektaş'ın cenazesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı