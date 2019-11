Başkan Büyükakın, ‘’Öğretmenler, topluma yön gösteren önderlerdir’’

“Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli; yüksek seviyede sorumluluk duygusu gerektiren; sevgi ve fedakârlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Büyükakın mesajında, “Gücü bilgi, sermayesi sevgi olan değerli öğretmenler; sizler toplumun tüm kesimlerine yol gösteren birer öndersiniz. Her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı gösteren de sizlersiniz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünde de ifade ettiği gibi sizler, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarısınız. Bu önemli görevinizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlarken, bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.