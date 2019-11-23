Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:54 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:56 TSİ

Başkan Büyükakın, ‘’Öğretmenler, topluma yön gösteren önderlerdir’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

“Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli; yüksek seviyede sorumluluk duygusu gerektiren; sevgi ve fedakârlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Büyükakın mesajında, “Gücü bilgi, sermayesi sevgi olan değerli öğretmenler; sizler toplumun tüm kesimlerine yol gösteren birer öndersiniz. Her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı gösteren de sizlersiniz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünde de ifade ettiği gibi sizler, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarısınız. Bu önemli görevinizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlarken, bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Bugün 09:54 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bilal Erdoğan hakkında ilginç iddia mask
Bilal Erdoğan hakkında ilginç iddia
Şanbaz Yıldız, Gebze’ye konuk oldu mask
Şanbaz Yıldız, Gebze’ye konuk oldu
Güney: Hürriyet, gol atamayan forvet gibi mask
Güney: Hürriyet, gol atamayan forvet gibi
"AKP ile kolisyon kurarız" mask
"AKP ile kolisyon kurarız"
Hürriyet, Yeşilova'da vatandaşları dinledi mask
Hürriyet, Yeşilova'da vatandaşları dinledi
300 milyon lirayı bulmak için yola koyuldular mask
300 milyon lirayı bulmak için yola koyuldular
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?

GALERİ

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL