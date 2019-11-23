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Mercimeğin fiyatı cep yakıyor

Kuru soğan fiyatlarındaki astronomik artışın ardından benzer bir durum da mercimek için yaşanıyor. Kırmızı mercimek fiyatı fırladı ve üreticide kilosu 2 lira 60 kuruştan, 4 lira 50 kuruşa çıktı.
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Kuru soğan fiyatlarındaki astronomik artışın ardından benzer bir durum da mercimek için yaşanıyor. Kırmızı mercimek fiyatı fırladı ve üreticide kilosu 2 lira 60 kuruştan, 4 lira 50 kuruşa çıktı. Market raflarında ise kilosu 11 liradan satılmaya başlandı ‘'Organik'' mercimek de 14 lira oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mercimekteki fiyat artışına dikkat çekti ve “Borsada yüzde 100 zamlanan mercimek nedeniyle, dar gelirli mercimek çorbasına da muhtaç olacak. Bu yıl ekim alanı arttı ancak verim artmayınca sorun katlandı. Son 18 yılda kırmızı mercimek ekim alanlarında yüzde 42 azalma oldu. Yine ithalat ile çözüm aranacak'' dedi.

“EKİM ALANLARINDA YÜZDE 42 AZALMA MEYDANA GELDİ”

Mercimekte ithalatçı ülke konumuna geldiğimizi de belirten Gürer, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Geçen yıl mercimekte 331 bin ton ithalat gerçekleşti. Bu yıl ekim alanı arttı ancak verim artmayınca sorun katlandı. Üreticiyi girdi fiyatları ve mevsimsel değişimler vurdu. Sezon başında 2 lira 60 kuruş olan mercimeğin şu an borsada kilosu 4 lira 50 kuruşa çıktı. Bu, tüketiciye market rafında 1 kilogram fiyatı 11 lira olarak yansıyor, organikte ise fiyat 14 liraya çıkıyor. Böyle giderse fiyat daha da katlanacak. On sekiz yılda kırmızı mercimek ekim alanlarında yüzde 42 azalma meydana geldi. İthale mecbur kaldıkça üretim düşecektir”(Sözcü)

Bugün 09:59 TSİ - Gündem

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