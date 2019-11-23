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Kartepe'ye düşen uçağın raporu tamamlandı

Kartepe'de, kayak merkezinin yer aldığı alanda motorunun durması sonucu ağaçların olduğu alana düşen eğitim uçağı ile ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporu tamamlandı.
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Kaza 1 Ocak günü meydana gelmişti. Pilot İkram Kaya (53) ve Meral Dilber Malgaz'ın (52) bulunduğu eğitim uçağı, Kartepe'deki Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalandı. Kayak merkezinin üzerinde uçan uçağın motoru, iddiaya göre, Geyik Alanı mevkisinde durdu. Pilot Kaya'nın indirmeye çalıştığı eğitim uçağı, ağaçların arasına burun üstü düştü.  Bu anları görenler, hemen yardıma koştu. Düşüş sırasında başını çarpması sonucu hafif yaralanan Kaya ile Malgaz, kayak merkezinde bulunan otelin revirine götürüldü. Revirde müdahalede bulunulan İkram Kaya'nın başı, bandajla sarıldı. Meral Dilber Malgaz ise yaralanmadan kurtuldu. Meydana gelen bu kaza sonrası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı çalışma başattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, ‘Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu’ ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.” denildi.

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