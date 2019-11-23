Ergin Alşan hayatını kaybetti

1999 yılından bu yana Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Ergin Alşan (63) iki yıl önce Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aort damarı ameliyatı olmuştu. Alşan geçirdiği rahatsızlık sonucu bugün (cumartesi) İstanbul Şişli'deki Memorial Hastanesi'nde geçirdiği aort damarı ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası Alşan'ın cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz