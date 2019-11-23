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Turgay Kıran vefat etti

İzmit’in sevilen esnaflarından Turgay Kıran (57)hayatını kaybetti
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Merhum Burhanettin Kıran ve merhume Remziye Kıran çiftinin oğlu, Yasemin Kıran’ın eşi, Turgut Kıran’ın kardeşi, İzmit’in sevilen esnaarından Turgay Kıran 57 yaşında hayatını kaybetti. Kıran'ın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bugün 10:59 TSİ - Yaşam

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