Merhum Burhanettin Kıran ve merhume Remziye Kıran çiftinin oğlu, Yasemin Kıran’ın eşi, Turgut Kıran’ın kardeşi, İzmit’in sevilen esnaarından Turgay Kıran 57 yaşında hayatını kaybetti. Kıran'ın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 10:59 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:06 TSİ
Turgay Kıran vefat etti
İzmit’in sevilen esnaflarından Turgay Kıran (57)hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz