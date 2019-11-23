Ünlü: Öğretmenleri bir güne sıkıştırmak doğru değil

Kocaeli Milliyetçi Muhafazakar İş Adamları Derneği (KOMİAD) 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Beytül Kebap’ta öğretmenlerle kahvaltılı programda buluştu. Programa KOMİAD Başkanı Gürcan Kolay’ın yanı sıra MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt, TÜRKAV Kocaeli Şube Başkanı Cemil Yılmaz ve çok sayıda öğretmen katıldı.

“EN BÜYÜK EMEK ÖĞRETMENLERİNDİR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KOMİAD Başkanı Gürcan Kolay, “Aydınlığa açılan yoldur öğretmen. Öğretmenlerimizin milletimizin yüreğinde eşsiz bir yere sahiptir. Kültürümüzde büyük saygı duyduğumuz öğretmenler başımızın tacıdır. Cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. Kişiliğin belirlenmesinde en büyük emek öğretmenlerindir. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz” dedi.

“ON BİNLERCE ÇOCUĞA BEYNİMİZİ AÇIYORUZ”

Gürcan Kolay’ın ardından programa katılan öğretmenler adına konuşan Kartepe Ali Güneri Ortaokulu Müdürü Levent Zambak, “Öğretmen geleceğimizin mimarıdır. Bilgi bekleyen binlerce, on binlerce çocuğa beynimizi açıyoruz. Bir sevdadır öğretmen olmak. Yurdumun adsız bilgesi olan öğretmenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ne mutlu hilali yıldız olana ne mutlu Türküm diyene” şeklinde konuştu.

“İLERİYE DOĞRU GİDECEĞİZ”

Levent Zambak’ın ardından kürsüye gelen Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt, “Öğretmenlerin ışığında ileriye doğru gideceğiz. Öğretmenlerimizin yanındayız. Öğretmenlik en kıymetli meslek gruplarından biridir. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

“25 KASIM SABAHI UNUTULMAMALIDIR”

Kurt’un ardından konuşan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “24 Kasım 1928 tarih itibariyle yurdumuzun her tarafından millet mektepleri açılarak, yeni harflerle Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, okuma yazma seferberliği başlatılmış ve eğitimde yeni bir düzen başlamıştır” dedi. 24 Kasım hakkında konuşan Ünlü, “Öğretmenleri bir güne sıkıştırmak doğru değil. Öğretmenlerimizin meseleleri 365 günün tamamında konuşulmalı, eksik ve ihtiyaçları her gün dile getirilmelidir. 24 Kasım günü hakkında onca methiyeler düzenlenen öğretmenlerimiz, 25 Kasım sabahı unutulmamalıdır. Gelecek neslin yetişmesinde fikir ve kanaat sahibi oldurmada önemli görevi bulunan öğretmenlerimiz bir güne sığdırılamaz. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı hayata hazırlayan öğretmenler bizim için çok büyüktür. Öyle bir kültürün mirasçılarız ki…Onlar padişaha yön vermiş, bilgi ve hikmetleriyle çağa yön vermişlerdir” dedi.

“SAVUNMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Ünlü sözlerinin devamında, “Bize göre öğretmenlerin elinden tutulması ve layık olduğu sosyal ve ekonomik seviyeye taşımanın vakti gelmiştir ve geçmiştir. Hangi gerekçelerle olursa olsun öğretmenlerimize verilmeyen hak ve imkanlar bir zaman sonra sorun çıkartacak, gerileyen ülke, huzursuz öğretmen ve öğrenci olacaktır. Öğretmenlerimizin hayat şartlarının ağırlığının yanı sıra bir de fiziki saldırıya uğramaktadır. Öğretmenlerin sorunları çözülemediği müddetçe gelecek kuşakların donanımlı olmaları açısından oluşacak eksiklikler giderilemeyecektir. Maalesef son yıllarda öğretmenlerimiz şiddet mağduru olmaktadır. Bir daha böyle acı olaylar yaşanmamalıdır. Öğretmeni mutsuz olan bir milletin yarınları umutsuz ve risklidir. MHP öğretmenlerimizin haklarını savunmaya devam edecektir. Ben herkesi üç hilalin altında toplanmaya davet ediyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından plaket töreni düzenlendi. Plaket töreninin ardından ise katılımcılar toplu fotoğraf çekildi.