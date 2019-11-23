Kentin dört bir yanından stadyuma ulaşım sağlanacak

İzmit Otogar’ın yanı sıra Karamürsel, Körfez, Çayırova, Kartepe, Kandıra ve Darıca merkezli otobüsler kalkış yapacak. Karamürsel’den kalkan otobüsler Gölcük Başiskele, Çayırova’dan kalkan otobüsler de Gebze ve Dilovası’na uğrayarak maça gidecek taraftarları stada ulaştıracak.

KÖRFEZ, DERİNCE, İZMİT, KARAMÜRSEL, GÖLCÜK VE BAŞİSKELE

Körfez’den 150KS hat koduyla saat 11.30, 11.40 ve 11.50’de hareket edecek otobüsler sırasıyla Derince, İzmit ve devamında Kocaeli Stadyumu’na ulaşacak.150KS hat koduyla Aşağı Hereke’den ise saat 12.00’da tek otobüs kalkış gerçekleştirecek. Karamürsel’den 750 KS hat koduyla ise saat 11.45 ve 12.00’da hareket edecek otobüsler Değirmendere, Gölcük, Başiskele ve Kocaeli Stadyumu’na varacak.

ÇAYIROVA, GEBZE, DARICA, KANDIRA, KARTEPE VE DİLOVASI

Çayırova’dan saat 11.00’da hareket edecek otobüs Yenimahalle, Fatih Devlet Hastanesi, Gebze Center, Gebze ve Dilovası ilçelerinden Kocaeli Stadyumuna ulaşım sağlayacak.Darıca’dan ise saat 11.00’da GTÜ’den kalkacak otobüs Darıca Merkez, Fatih Devlet Hastanesi, Yeni Çarşı, Gebze Center, Dilovası ve İzmit’e uğrayarak Stadyuma varışını sağlayacak. Kandıra’dan 12.00’da kalkan otobüs D-100 üzerindeki tüm duraklardan yolcu alarak Kocaeli Stadına ulaşımını gerçekleştirecek. Kartepe’den kalkan araç ise Maşukiye, Acısu, Uzunçiftlik, Köseköy ve Kocaeli Stadına taraftarların ulaşımını sağlayacak.

TRAMVAY’DAN DA RİNG SEFERLERİ

Ayrıca saat 12.00’dan itibaren Tramvay otogar istasyonundan ring seferleri düzenlenerek taraftarların stadyuma ulaşımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecek. Kentin dört bir yanından taraftarlar otobüslerle stadyuma taşınacak.

STADYUMA AKTARMASIZ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. Kocaelispor’un 14. haftada karşılaşacağı Esenler Erokspor maçına 12 ilçenin tamamından otobüsleriyle ulaşım sağlayacak. Kocaelispor’un üst üste aldığı galibiyetler neticesinde Kocaeli halkının gösterdiği yoğun ilgisi nedeniyle 12 ilçeden otobüs kaldırılarak taraftarların Kocaeli Stadyumu’na ulaşımlarını ‘’aktarmasız’’ sağlayacak.