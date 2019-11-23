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Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi

Bursa’da olduğu gibi ilimizdeki otobüs şoförlerinin de en sık şikâyet ettiği konulardan biri, yaşlıların otobüsleri ücretsiz olarak kullanması

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi ilimizdeki otobüs şoförleri de 65 yaş üzerindeki vatandaşların otobüsleri gereksiz yere kullanması nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Sık sık bu konudan dert yanan otobüs şoförleri, sınırsız binmenin ortadan kaldırılmasını ve gerekli önlemlerinin alınmasını talep ediyor.  Bursa Belediyesi tarafından, 60 yaş üzeri vatandaşların otobüslere 65 lira vererek, istedikleri kadar binmeleri kararı alındı.

“SINIRSIZ BİNME OLMASIN”

Bursa kent meydanında konu hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şube Başkanı Günay Onayman, seyahat kartları yönetmeliğine göre şehir içi toplu taşıma araçlarını gün boyu ücretsiz ve sadece nüfus cüzdanıyla kullanılabileceğini belirtti. Onayman, “Belediye, Bukart’ı zorunlu tutmakta ve her yıl bu kartların 15 lira bir bedel karşılığında yenilenmesi gerekmekte. Sınırsız binme de artık yok. Bu uygulamaya son verilmeli” dedi.

“GAZETE ALMAYA ÇARŞIYA GİDİYORLAR”

İlimizde otobüs şoförlüğü yapan bir vatandaşın aktardığı bilgiye göre, yaşlı vatandaşların ücretsiz biniş haklarını yanlış şekilde kullandıkları ve uzak yerlerden sadece gazete almak için çarşıya geldiklerini söyledi. Yaşlıların 5 dakikalık duraklarda indi bindi yaptığını belirten otobüs şoförü, “Derdimiz yaşlı vatandaşları taşımamak değil, ancak bu hakkı o kadar kötüye kullananlar var ki, bizi de işimizden bezdiriyorlar” diye konuştu.

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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

(2)
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Özgür - Ne kadar gözünüze batıyor şu durum ya 65 yaşında olanlar en fazla ne kadar binecek her saat her gün saçmalamayın onlar büyüklerimiz bu yaşa gelmişler devlette bir uygulama getirmiş ömürlerinin son demlerini biraz daha rahat yaşasınlar diye. Zaten o yaşlarda ayaklar tutmaz merdiven inip çıkamayanlar çoğunluktadır. Ben bu genç yaşımda ücreti binmiyorum kardeşim o yaşa geleceğim de bedava diye gazete almaya gideceğim saçmalığın daniskası. Ne kadar gözünüze batıyor bu 65 yaşlar yazıktır sizde geleceksiniz o yaşlara beyler. Bence en güzeli belediyelerdeki encümen üyelerinden minübüsçüler ve fırıncılar çıkarılsın bu teklife onay verir misiniz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 12:47
01

Derinceli - ALLAH GÖZÜNÜZÜ DOYURSUN TOPRAKLA İNŞALLAH, PARA DİYE ÖLECEKSİNİZ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 12:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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