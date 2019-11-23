Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi ilimizdeki otobüs şoförleri de 65 yaş üzerindeki vatandaşların otobüsleri gereksiz yere kullanması nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Sık sık bu konudan dert yanan otobüs şoförleri, sınırsız binmenin ortadan kaldırılmasını ve gerekli önlemlerinin alınmasını talep ediyor. Bursa Belediyesi tarafından, 60 yaş üzeri vatandaşların otobüslere 65 lira vererek, istedikleri kadar binmeleri kararı alındı.

“SINIRSIZ BİNME OLMASIN”

Bursa kent meydanında konu hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şube Başkanı Günay Onayman, seyahat kartları yönetmeliğine göre şehir içi toplu taşıma araçlarını gün boyu ücretsiz ve sadece nüfus cüzdanıyla kullanılabileceğini belirtti. Onayman, “Belediye, Bukart’ı zorunlu tutmakta ve her yıl bu kartların 15 lira bir bedel karşılığında yenilenmesi gerekmekte. Sınırsız binme de artık yok. Bu uygulamaya son verilmeli” dedi.

“GAZETE ALMAYA ÇARŞIYA GİDİYORLAR”

İlimizde otobüs şoförlüğü yapan bir vatandaşın aktardığı bilgiye göre, yaşlı vatandaşların ücretsiz biniş haklarını yanlış şekilde kullandıkları ve uzak yerlerden sadece gazete almak için çarşıya geldiklerini söyledi. Yaşlıların 5 dakikalık duraklarda indi bindi yaptığını belirten otobüs şoförü, “Derdimiz yaşlı vatandaşları taşımamak değil, ancak bu hakkı o kadar kötüye kullananlar var ki, bizi de işimizden bezdiriyorlar” diye konuştu.