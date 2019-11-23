Bilgi Köprüsü Kids’de etkinlikler hız kesmiyor

Çocuklar düzenlenen etkinlikte Çömlek atölyesine girdi, yaratıcılıklarını kullanıp birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Atölyedeki çalışmada seramiğin ham maddesi olan kili yoğurmak çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, daha koordineli bir hareket kabiliyetine sahip olmasına, el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesine yardımcı olurken üretici olmanın mutluluğu farklı hazlar yarattı. Seramik sanatı öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya koyma şansı verdi. Çömlek atölyesindeki çalışmada bazı çocuklar kalemlik yaptı, bazıları da sevdiklerine armağan edebilecekleri minik objeler ortaya çıkardı. Çocuklar üretmenin verdiği mutlulukla atölyeden ayrılırken benzer etkinliklerin süreceği belirtildi.