Kongre merkezi’nde öğretmenlere Alanson’lu açılış

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında yapımı tamamlanan Kocaeli Kongre Merkezi’nde öğretmenler için MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson şarkılarını seslendirecek. Program kapsamında Cumartesi günü (bugün) 18.00’de kongre merkezinin tanıtımı yapılacak, öğretmenlere kokteyl verilecek ve Mazhar Alanson öğretmenlere konser verecek.