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Kongre merkezi’nde öğretmenlere Alanson’lu açılış

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kocaeli Kongre Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kapılarını öğretmenlere açacak. Etkinlik kapsamında MFÖ solisti Mazhar Alanson öğretmenlere konser verecek.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında yapımı tamamlanan Kocaeli Kongre Merkezi’nde öğretmenler için MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson şarkılarını seslendirecek. Program kapsamında Cumartesi günü (bugün) 18.00’de kongre merkezinin tanıtımı yapılacak, öğretmenlere kokteyl verilecek ve Mazhar Alanson öğretmenlere konser verecek.

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