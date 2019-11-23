Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında yapımı tamamlanan Kocaeli Kongre Merkezi’nde öğretmenler için MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson şarkılarını seslendirecek. Program kapsamında Cumartesi günü (bugün) 18.00’de kongre merkezinin tanıtımı yapılacak, öğretmenlere kokteyl verilecek ve Mazhar Alanson öğretmenlere konser verecek.
Bugün 12:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:35 TSİ
Kongre merkezi’nde öğretmenlere Alanson’lu açılış
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kocaeli Kongre Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kapılarını öğretmenlere açacak. Etkinlik kapsamında MFÖ solisti Mazhar Alanson öğretmenlere konser verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz