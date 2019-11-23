Diş hekimleri gala gecesinde bir araya geldi

Kocaeli Diş Hekimleri Odası, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü nedeniyle düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi. Başiskele’de Seymen’de bulunan Tryp By Wyndham Otel’de düzenlenen Gala gecesine Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Belediye Başkan Vekili Hakan Tanta, KOU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Emre Özel, oda üyeleri ve davetliler katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan oda başkanı Töre Genç, davete katılan herkese teşekkür etti. Gece boyu devam eden gala gecesinde meslekte 50, 40, 25 ve 10.yıllarını dolduran diş hekimlerine plaketleri verildi. Meslekte 50. Yılını dolduran ve geceye katılamayan Oktay Sarmat’ın plaketini ise onun adına Oda Başkanı Töre Genç aldı. Plaket töreninin ardından pasta kesildi. Davetliler canlı müzik eşliğinde gece boyunca doyasıya eğlendi.