Nazlıgül: AKP ve CHP boş siyaset yapıyor!

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, il binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Nazlıgül; “AKP ve CHP kentin sorunlarını çözmüyor ancak birbirlerine boş konularla pinpon topu gibi atışarak, 17 yıllık Yuvacık Barajı konusuyla içi boş siyaset yapıyorlar. Boş konuşmayı bırakıp iş yapsınlar” dedi. Toplantıya İl Başkanı Nazlıgül’ün yanı sıra İzmit İlçe Başkanı İsmail Yazgan, Merkez Karar Kurul Üyesi Aynur Kurt, İl Kadın Kolları Başkanı Seniha Kanat, İlçe Teşkilat Başkanı Seher Keskin ve parti çalışanları katıldı.

“MECLİS TOPLANTIMIZ 1 ARALIK’TA ANKARA’DA”

Konuşmasına Ankara’da yapacakları meclis toplantısına değinerek başlayan Nazlıgül; “Ankara Barolar Birliğinde 1 Aralık Pazartesi günü genişletilmiş temsilciler meclisi toplantımız var. Bu meclisimizde genel başkanımızın yayınlayacağı bir manifesto olacak. Türkiye’yi çoklu parti sistemine geçiren parlamenter sisteme davet eden bir manifesto bu. Partili arkadaşlarımıza. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, sosyal medyada Ali Babacan’ın da partimize katılacağı söylentisi tamamen asılsızdır” dedi.

“SIRF ELEŞTİRİ OLSUN DİYE KONUŞMUYORUZ”

Son basın toplantısından dolayı olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Nazlıgül; “Basın açıklamalarımızda çok titiz bir şekilde çalışarak gündem maddelerini hazırlıyoruz. Son basın açıklamamızdan sonra özellikle Kandıra bölgemiz başta olmak üzere, gerek AKP gerek CHP gerek başka partililerin tebriklerini aldık. Kente dair bir katkımız varsa ne mutlu bize. Bizlerde Demokrat Parti Kocaeli teşkilatı olarak Kocaeli halkının ilgisine teşekkür ederiz. Sırf eleştiri yapmak için bir kişiyi hedef almıyoruz. Bir muhalefet partisi olarak şehrimize memleketimize ne katarız onun derdindeyiz. Boş siyaset peşinde değiliz” dedi.

“YUVACIK OLMASA NE KONUŞACAKLARDI”

“Sefa Sirmen ve Osman Pepe sayesinde Yuvacık konusuyla bol bol gündemdeler” diyen Nazlıgül, “Kupayı mizahi amaçla kullanarak, Kandıra’daki Devlet Hastanesi’nde yeterli doktor olmamasını ve mezbahanelerin ruhsatsız olduğunu beraberindeki sorunları dile getirdik ama bu sorunlara değil kupaya ve boş işler vekili yorumlarımıza cevaplar geldi. 17 yıldır kapanmayan bir Yuvacık Barajı konusu var. Bu baraj olmasa bunlar ne konuşacaklardı acaba? Siyaset bu değil. Kandıra yolu başladı diyorlar soruyoruz projeyle ilgili mütahitlerbaşka konuşuyoronlar başka konuşuyor. Bu ölüm yolu Kandıra için konuşmuyorlar ısıtıp ısıtıp 17 yıldır aynı konuyu konuşuyorlar. Pinpon topu gibi paslaşıyorlar. Kente faydası olmayan konuların konuşulmasıyla siyaset yapılmaz” dedi.

“BOŞ SİYASETLE KENT DÜZELMEZ”

Nazlıgül sözlerinin devamında; “Sabancı Kültür Merkezi’nin arkasında kütüphane var. O kütüphane ağzına kadar dolu ama fiziki şartları 30 yıl öncesiyle aynı. Öğrencilerin çok iyi faydalanması için, bu fiziki şartların en iyi noktaya getirilmesi gerekiyor.İlimize tramvay yapıldı ama bu yoldan hem araçlar, hem yayalar hem de kurye motorları ve motosikletler de geçiyor. Buraya belli bir hız sınırlandırması yapılarak olası kazaların önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Bunları neden düşünmüyorlar. Boş siyaset yapmaktansa bunları düzeltseler daha iyi olur” ifadelerine yer verdi.

“PARTİLERİ YÜRÜYÜŞE ÇAĞIRIYORUM”

“İzmit’teki sorunları görmeleri için yürüyüş yapmak istiyoruz” diyen Nazlıgül; “Kentteki sorunları görmezden gelmesinler, siyasi parti temsilcilerini yürüyüşe bekliyoruz. Leyla Atakan’ın tarafından Yeni Cuma’ya kadar buyursunlar yürüsünler, oralarda bulunan kargaların pisliğini, kokuları buyursunlar beraber görelim. Ayrıca Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi gibi yerlerde, yolda yürüyen bayanlara laf atan insanların, tacizde bulunanların sayısı çok fazla. AKP ve CHP iki parti olarak aralarındaki diyaloglardan, hallerinden memnun ama Kocaeli halkı onların bu halinden hiç memnun değil. Önce bunları düşünsünler. Ak Parti’yi de CHP’yi de içi dolu siyaset yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“BAŞİSKELE’DE DEVLET HASTANESİ YOK”

Başiskele’de devlet hastanesi olmamasına sitem eden Nazlıgül; “Bu şehrin ilçelerin bir dünya sıkıntıları var. Buradan dilegetirmeye çalışıyoruz ama gene de çözüm gelmiyor.Kartepe’nin kent meydanı yok. Kartepe’de bir dönem önce ihaleye çıkan teleferik projesine daha başlanmadı bile. Aldığımız duyumlara göre işi alan müteahhit bırakmış. Bizim belediyelerden iş alan müteahhitler iflasmı ediyor köşeyimi dönüyorlar belli değil. Kocaeli’de proje alan hiçbir firma işi bitiremiyor. İlginç bir durum da Başiskele’nin bir devlet hastanesinin olmaması. Burada hastane için ilçe başkanımız var gücü ile çalışıyor. İlimizde bir ilçeden başka bir ilçeye toplu ulaşım aracı da yok. Buda Kocaeli’nin bir ayıbıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

YAZGAN: İHALEYLE İŞ BİTİRMEYE ALIŞMIŞLAR

AKP, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in iş yapmasına engel oluyor” diyen Yazgan; “Sürekli aynı şeyleri konuşuyorlar birbirlerine verdikleri cevaplarla gündemdeler, yaptıkları işlerle değil.Sahaya çıkınca da kapı kapı gezip oy avcılığı peşindeler. Deprem için dayanıklı projeler geliştiriyoruz dediler sonra da MİA Projesi’ni getirip önümüze koyuyorlar. Mesela geri dönüşüm konusunu konuşmuyorlar, depolama denilen bir projeye değinerek başka yola başvuruyorlar. İhaleyle iş bitirmeye alışmışlar bunu da belki ihaleyle düzenleme derdindeler diye düşünüyorum” dedi.

“FATMA HANIM’A YÜKLENMEYİ BIRAKSINLAR”

İzmit Belediyesi’nin iş yapmasına engel oluyorlar diyen Yazgan; “Kocaeli’yi sağlam bir ulaşım alt yapısına kavuşturmak gerek. Burada hava deniz demir yolları var. Körfez’in çıkışına kalan son noktayı kimin işine yarayacağı belli olmayan birine teslim ederlerse ulaşım ağının da ne hale geleceği zaten belli olur. Sokaktaki kargalardan sokak hayvanlarına kadar hiçbir soruna çözüm bulamayanların çözüm üretmeye niyeti de yok. Ama şöyle bir gerçek de var; Fatma Hanım ve ekibi de bir kuşatma altında. Fatma Hanım’ın yaptığı ne varsa engel olmaya çalışarak ucuz siyasetle uğraşıyorlar. Hizmet etmek için uğraşan seçilmiş belediye başkanına bu tür müdahaleler yapılmasını yanlış buluyorum. Bu durumlar ilimize zarar olarak geri dönüyor başka da hiçbir şeye sebep olmuyor. Bu şekilde hiçbir şekilde başarılı olamazlar. Fatma Hanım inşallah başarılı olur ona yüklenmeyi bıraksınlar” diyerek sözlerini tamamladı.