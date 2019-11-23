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Jandarma öğretmenleri unutmadı

24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve beraberindeki Jandarma personeli ile Türk Pirelli İlkokulu ve Orta Okulu ziyaret edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
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24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Türk Pirelli ilk okulu ve ortaokulunda görevli öğretmenlerin, özel gününü kutlamak ve tebrik etmek için Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Yapılan ziyarette okul idaresi tarafından karşılanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve Jandarma personeli, öğretmenlere çiçek ve jandarma kupası ile başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takdim edildi. İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Aslan’a ise Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetinin olduğu tabak hediye edildi. Ardından öğretmenler ile pasta kesimi ve hatıra fotoğrafının ardından program son buldu.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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